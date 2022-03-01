Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı askeri işgale başladı. Bu sürecin nasıl sona ereceği ise merak konusu. Peki, Ukrayna savaş için gemi mi alacak?

Ukrayna savaş gemisi mi alacak? Ukrayna savaş gemisini kimden alacak?

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk, "T-online" internet sayfasına verdiği röportajda, savunma yeteneklerini güçlendirmek için Ukrayna'nın silahlandırılması gerektiğini artık tüm ortakların görmesi gerektiğini belitti.

Almanya'nın burada önemli rol oynayabileceğini aktaran Melnyk, "Alman silah şirketlerine savaş gemisi ve deniz altı sipariş vermek istiyoruz" dedi.

Melnyk, Alman siyasetinin tutumundan dolayı birkaç gün öncesine kadar bu konuda somut görüşmeler yapmanın imkansız olduğunu ancak şimdi kendisinin daha iyimser olduğunu kaydetti. Ukrayna’nın sabit hava savunma sistemlerine de ihtiyaç duyduğunu aktaran Melnyk, “Almanya bu sistemleri Mısır’a sağlıyor. Bize de niye olmasın?” ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 27 Şubat'ta Federal Meclis'te yaptığı konuşmada "dönüm noktasından" söz ettiğini hatırlatan Melnyk, "Dönüm noktası pratikte de kendini hissettirmeli, bu yüzden her iki ülkemiz silah sektöründe gerçekten yeni bir başlangıç ​​yapmaya cesaret etmeli" diye konuştu.