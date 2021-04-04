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Dünya Ukrayna, Rusya'ya karşı harekete geçti
Dünya

Ukrayna, Rusya'ya karşı harekete geçti

Ukrayna, Rusya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren bir Rus devlet ajansının da bulunan 79 şirkete kaçakçılıkla mücadele kapsamında ekonomik yaptırım uygulayacak kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 23:16:00 -
Ukrayna, Rusya'ya karşı harekete geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren bir Rus devlet ajansının da bulunan 79 şirkete kaçakçılıkla mücadele kapsamında ekonomik yaptırım uygulayacak kararnameyi imzaladı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, kararnamenin 2 Nisan'da gerçekleşen Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi kararları kapsamında alındığı bildirildi.

Konsey, kaçakçılıkla mücadele gerekçesiyle 10 kişi ve birçok şirkete yaptırım uygulanması kararını almıştı.

Kararnameye göre, 10 Ukrayna vatandaşı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Bağımsız Devletler Topluluğu, Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği İçin Federal Ajansı (Rossotrudniçestvo) ile aralarında Rus menşeili firmaların da bulunduğu 79 şirkete 3 yıllığına ekonomik yaptırım uygulanacak.

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