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Dünya Ukrayna, Rusya'ya balistik füzelerle saldırdı! Korkunç anlar
Dünya

Ukrayna, Rusya'ya balistik füzelerle saldırdı! Korkunç anlar

Yeniakit Publisher
2024-08-11 00:02:00 -

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın dozu giderek artıyor. Ukrayna Rusya'nın Morozovsk Havva Üssü'nü balistik füzelerle vurdu.

Ukrayna ordusunın, Rusya'nın Rostov kentindeki Morozovsk Havva Üssü'nü balistik füzeyle vurduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda Su-27 ve S-34 savaş uçaklarıyla birlikte büyük bir Rus mühimmat deposunu da imha edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna savunma kuvvetlerinin, Rusya'nın Rostov bölgesindeki "Morozovsk" askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Açıklamada, saldırıda güdümlü bombaların bulunduğu mühimmat depolarının vurulduğu kaydedilmişti.

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