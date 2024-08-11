Ukrayna, Rusya'ya balistik füzelerle saldırdı! Korkunç anlar
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın dozu giderek artıyor. Ukrayna Rusya'nın Morozovsk Havva Üssü'nü balistik füzelerle vurdu.
Ukrayna ordusunın, Rusya'nın Rostov kentindeki Morozovsk Havva Üssü'nü balistik füzeyle vurduğu saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda Su-27 ve S-34 savaş uçaklarıyla birlikte büyük bir Rus mühimmat deposunu da imha edildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna savunma kuvvetlerinin, Rusya'nın Rostov bölgesindeki "Morozovsk" askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiği belirtilmişti.
Açıklamada, saldırıda güdümlü bombaların bulunduğu mühimmat depolarının vurulduğu kaydedilmişti.
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