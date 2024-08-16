  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Partiyi tabela partisi yapmaya kararlı! Can Atalay'ın derdi milliyetçi Müsavat’ı gerdi

Marmara'da yanacağız! Meteoroloji uyardı

Skandal! "Türkler domuz etli döner yemeye başladı"

Meclis kana bulandı! Yumruklar konuştu… Ahmet Şık’tan AK Parti'yi hedef alan rezil sözler

İHA'ların kritik parçasını vermeyen Kanada, Türkiye'nin kapısını çaldı: Bize o uçağı satar mısınız?

Çelik Kubbe'nin denizlerdeki neferi donatılıyor! GÖKSUR Mavi Vatan'a kalkan olacak

İş dünyasında gündemi altüst edecek konkordato! Türkiye'nin ünlü müteahhiti iflasın eşiğinde

CHP'li Tan'ın büyük üzüntüsü! Türkiye neden CIA'den 'üstün işbirliği' ödülü alamıyor?

En güçlü orduya sahip Müslüman ülke açıklandı! Peki Türkiye kaçıncı sırada?

Roblox'ta sosyokültürel terör! Çocuklara cinsiyetsizlik ve LGBT dayatması!
Dünya Ukrayna, Rusya topraklarında ilerlemeye devam ediyor
Dünya

Ukrayna, Rusya topraklarında ilerlemeye devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-08-16 21:19:00 -
Ukrayna, Rusya topraklarında ilerlemeye devam ediyor

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kursk şehrinde ordunun yer yer 3 Km ilerlediği belirtildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, birliklerinin, Rusya'nın Kursk bölgesinin farklı noktalarında günün başından bu yana 1 ila 3 kilometre ilerleme kaydettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sırskiy, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e video konferans yoluyla cephe hattındaki durum ve Kursk bölgesindeki operasyonlar hakkında hazırlanan raporla ilgili bilgi verdi.

Ukrayna ordusunun Kursk'taki eylemlerini anlatan Sırskiy, "Saldırı grubundaki birliklerimiz düşman tarafına doğru çeşitli yerlerde bir ila 3 kilometre ilerleme kaydetti. Tüm cephe hattı boyunca çatışmalar devam ediyor. Genel olarak durum kontrol altında." ifadelerini kullandı.

Şu anda Kursk bölgesinin Suca ilçesine bağlı Malaya Loknya köyü yakınlarında çatışmaların devam ettiğini aktaran Sırskiy, "Umarım orada çok sayıda esir alınacak. Esir takas fonumuzu doldurmaya devam ediyoruz." dedi.

Sırskiy, Tümgeneral Eduard Moskalev’in dün Kursk bölgesinde oluşturulan askeri komutanlık merkezi başkanlığı görevine başladığını belirterek, "Her şey sağlanmıştır. Lojistik sistemi sorunsuz çalışıyor." bilgisini paylaştı.​​​​​​​
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya'ya balistik füzelerle saldırdı! Korkunç anlar
Ukrayna, Rusya'ya balistik füzelerle saldırdı! Korkunç anlar

Dünya

Ukrayna, Rusya'ya balistik füzelerle saldırdı! Korkunç anlar

Türk zırhlıları Rusya topraklarında kullanılıyor
Türk zırhlıları Rusya topraklarında kullanılıyor

Teknoloji

Türk zırhlıları Rusya topraklarında kullanılıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23