Ukrayna-Rusya krizi büyüyor! 15 ülkeyi arkalarına alıp harekete geçiyorlar

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak Rusya yaşanan Donbas krizi ve NATO’nun kuruluşunun 72inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin son yıllarda Avrupa'nın kalkanı haline geldiğini söyledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak, Avrupa'nın uluslararası hukukla tanınan sınırlarının 2014te Rusya tarafından ihlal edildiğini, Ukrayna’nın ise son yıllarda Avrupa-Atlantik güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO ile iş birliğine vurgu yapan Homçak, Ukrayna dışında Avustralya, Gürcistan, Ürdün, Finlandiya ve İsveç'in de NATO genişletilmiş fırsatlar ortağı" statüsüne sahip olduğunu hatırlattı.

Rusya'nın 2014te Kırımı yasa dışı ilhak ederek, kanlı bir savaş başlattığını belirten Homçak, Devletimizin NATO'ya dahil olması yalnızca Ukrayna'yı değil, aynı zamanda Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünü de güçlendirir. Son yıllarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Avrupa'nın gerçek bir kalkanı haline gelirken, ülkemiz ise Avrupa-Atlantik güvenliğine önemli katkı sağlıyor dedi.

Kiev yeni tatbikatlara hazırlanıyor

Ukrayna ordusunun 2021de ülke sınırları dışında 15 çok uluslu tatbikatta yer alacağını, ayrıca ülkede dokuz tatbikat yapılacağını aktaran Homçak, Kosova ve Afganistan’da NATO liderliğindeki uluslararası barış ve güvenlik operasyonlarına katılmaya devam ediyoruz. Iraktaki operasyonlara (misyonlara) ve Akdenizdeki Deniz Muhafızlarına katılma konusu da değerlendiriliyor ifadelerini kullandı.

10 kez vurdular

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi. Homçak, Rusya’nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırına ve Kırım’a askeri sevkiyat yaptığını açıklamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi ise Rusya’nın Ukrayna’ya karşı geniş çaplı" provokasyona hazırlandığını iddia etmişti.

1 asker öldü

Ukrayna'da bulunan gazeteci Gülsüm Halilova, "Gece Donbass'taki Rus işgalci kuvvetleri "ateşkesi" 10 kez ihlal etti. 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti" açıklamasını yaptı.