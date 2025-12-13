42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, fuarın yalnızca bir ticaret alanı değil, aynı zamanda kültürel ve demokratik bir buluşma zemini olduğuna dikkat çekti. Kocatürk,

“Fuarı gezdiğinizde göreceksiniz; fuar 1. yılında da 42. yılında da her türlü farklı fikirlere sahip yayıncıların, yazarların, editörlerin ve okurların bir buluşması, bir demokrasi ve kültür şöleni olmayı sürdürüyor” dedi.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise bu yılki etkinlik takviminin oldukça yoğun olduğunu vurguladı. Ersözlü,

“Fuarımızın bir bölümünde muhteşem bir program hazırlandı. İlk saatlerden itibaren fuarın son gününe kadar çok zengin etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerde dünyaca ünlü isimler aramızda bulunacak. Son rakamlara göre yaklaşık 500 etkinlik planlandı” ifadelerini kullandı.

Söyleşilerden imza günlerine, panellerden özel oturumlara kadar geniş bir içerik sunan 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, hem sektör temsilcilerini hem de okurları kültür ve edebiyat ekseninde bir araya getirmeyi hedefliyor. Fuar, düzenlenecek etkinliklerle kitap dünyasının nabzını tutmaya devam edecek.