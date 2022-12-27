  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Dünya Ukrayna Patriot'lar için tarih verdi
Dünya

Ukrayna Patriot'lar için tarih verdi

Ukrayna, ABD tarafından sevk edilecek Patriot hava savunma füze sistemi bataryalarını 6 aydan kısa bir süre içerisinde konuşlandırmayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 20:53:00 -
Ukrayna Patriot'lar için tarih verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, ABD’nin 6 aydan kısa bir sürede Patriot hava savunma füze sistemi bataryalarını Ukrayna’ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.

Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin geçen hafta yaptığı Washington ziyareti ve Ukrayna krizine dair Associated Press’e konuştu.

Zelenskiy’nin geçen hafta yaptığı Washington ziyaretinin önemine işaret eden Kuleba, ABD’nin 6 aydan kısa bir sürede Patriot füze bataryalarını Ukrayna’ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.

Öte yandan Almanya’ya ait Patriot bataryaları ise Ukrayna’nın sınır komşusu olan Polonya’ya sevk ediliyor. Polonya, Alman Patriot bataryalarının Ukrayna’ya konuşlandırılmasını teklif etse de Almanya tarafından bu teklif reddedilmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

6 ay sonra Savaş biter
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23