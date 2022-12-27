Ukrayna Patriot'lar için tarih verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, ABD’nin 6 aydan kısa bir sürede Patriot hava savunma füze sistemi bataryalarını Ukrayna’ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.

Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin geçen hafta yaptığı Washington ziyareti ve Ukrayna krizine dair Associated Press’e konuştu.

Zelenskiy’nin geçen hafta yaptığı Washington ziyaretinin önemine işaret eden Kuleba, ABD’nin 6 aydan kısa bir sürede Patriot füze bataryalarını Ukrayna’ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.

Öte yandan Almanya’ya ait Patriot bataryaları ise Ukrayna’nın sınır komşusu olan Polonya’ya sevk ediliyor. Polonya, Alman Patriot bataryalarının Ukrayna’ya konuşlandırılmasını teklif etse de Almanya tarafından bu teklif reddedilmişti.