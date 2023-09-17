  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ukrayna, Palau bandralı iki kargo gemisini kabul etti
Ekonomi

Ukrayna, Palau bandralı iki kargo gemisini kabul etti

Yeniakit Publisher
2023-09-17 12:21:00 -
Ukrayna, Palau bandralı iki kargo gemisini kabul etti

Ukrayna, Palau bandralı iki kargo gemisini kabul etti. Gemiler, 20 bin ton tahılı İsrail ve Mısır’a götürecek. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov, gemilerin Tahıl Anlaşması’nın sona ermesiyle oluşturulan geçici koridoru kullandığını bildirdi.

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna, Mısır ve İsrail'e 20 bin ton tahıl göndermek üzere iki gemi kabul etti. Sivil gemiler geçici koridordan geçerek Ukrayna limanlarına doğru ilerliyor. Gemilerin mürettebatı Türkiye, Azerbaycan, Mısır ve Ukrayna vatandaşlarından oluşuyor” denildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kubrakov, gemilerin isimlerinin RESILIENT AFRICA ve AROYAT olduğunu açıkladı.

“RUSYA OLMADAN DA DEVAM EDEBİLİR”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Temmuz ayında, Tahıl Anlaşmasının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, “Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya olmadan da çalışmaya devam edebilir ve etmelidir de. Tahıl ihracatına ilişkin anlaşma - bu Türkiye ve BM ile yapılan bir anlaşmadır - geçerliliğini korumaktadır. Şu anda ihtiyaç duyulan tek şey bu anlaşmanın dikkatli bir şekilde uygulanması ve dünyanın terörist devlete kararlı bir şekilde baskı yapmasıdır” demişti.

MMU KAAN dengeleri bozacak! Erdoğan-Edward görüşmesi: şirketler grubu teklif vermiş artı savaş gemisi inşa ediliyor!
MMU KAAN dengeleri bozacak! Erdoğan-Edward görüşmesi: şirketler grubu teklif vermiş artı savaş gemisi inşa ediliyor!

Teknoloji

MMU KAAN dengeleri bozacak! Erdoğan-Edward görüşmesi: şirketler grubu teklif vermiş artı savaş gemisi inşa ediliyor!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu gemilerde hayat var! İçinde olanları görünce çok şaşıracaksınız
Bu gemilerde hayat var! İçinde olanları görünce çok şaşıracaksınız

Gündem

Bu gemilerde hayat var! İçinde olanları görünce çok şaşıracaksınız

İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı
İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı

Yerel

İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23