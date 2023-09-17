Ukrayna, Palau bandralı iki kargo gemisini kabul etti

Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna, Mısır ve İsrail'e 20 bin ton tahıl göndermek üzere iki gemi kabul etti. Sivil gemiler geçici koridordan geçerek Ukrayna limanlarına doğru ilerliyor. Gemilerin mürettebatı Türkiye, Azerbaycan, Mısır ve Ukrayna vatandaşlarından oluşuyor” denildi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kubrakov, gemilerin isimlerinin RESILIENT AFRICA ve AROYAT olduğunu açıkladı.

“RUSYA OLMADAN DA DEVAM EDEBİLİR”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Temmuz ayında, Tahıl Anlaşmasının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, “Karadeniz Tahıl Girişimi, Rusya olmadan da çalışmaya devam edebilir ve etmelidir de. Tahıl ihracatına ilişkin anlaşma - bu Türkiye ve BM ile yapılan bir anlaşmadır - geçerliliğini korumaktadır. Şu anda ihtiyaç duyulan tek şey bu anlaşmanın dikkatli bir şekilde uygulanması ve dünyanın terörist devlete kararlı bir şekilde baskı yapmasıdır” demişti.