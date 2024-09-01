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Dünya Ukrayna Ordusu’na kritik teslimat! Savaşın seyrini değiştiriyorlar
Dünya

Ukrayna Ordusu’na kritik teslimat! Savaşın seyrini değiştiriyorlar

Yeniakit Publisher
2024-09-01 19:33:00 -
Ukrayna Ordusu’na kritik teslimat! Savaşın seyrini değiştiriyorlar

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Ordusu’nun yeni bir parti Grey Widow-1 Kamikaze İnsansız Hava Aracı (İHA) teslim aldığını duyurdu.

Ukraynalı şirket Heavenly Punishment tarafından üretilen Grey Widow-1 İHA’larının, Ukrayna Özel Harekat Merkezi’ne teslim edildiği üretici şirket tarafından duyuruldu. Heavenly Punishment tarafından yapılan duyuruda, ‘’Grey Widow-1 Ukrayna Ordusu’nda, iyi avlar.’’ ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Ordusu’na teslim edilen Grey Wİdow-1 İHA’larının, hayır kurumları ve yerel kaynaklar tarafından tarafından ihale yoluyla satın alındığı açıklandı. Ukrayna Bakanlar Kurulu, temmuz ayında yerli üretim insansız hava araçlarının satın alınmasına olanak sağlayan kararı duyurmuştu.

Ukrayna Ordusu’nun Grey Widow-1 sistemleriyle birlikte hassas ve gizli operasyonlar gerçekleştirmesi bekleniyor. Savaş devam ederken, bu tür yerli üretim, yüksek performanslı insansız sistemler Ukrayna’ya düşman güçlerine karşı koymak ve topraklarını korumak için uygun maliyetli araçlar sağlıyor. Dahası, bu gelişme Ukrayna’nın büyüyen yerel savunma endüstrisini ve acil savaş alanı ihtiyaçlarına yanıt olarak yenilik yapma yeteneğini de vurguluyor.

Ukrayna Güvenlik Servisi, Grey Widow-1 İHA’nın saatte 120km hıza ulaşabildiğini ve yüksek manevra kabiliyetini sahip olduğunu vurguladı. 52 kilometrelik maksimum menzile sahip olan Grey Widow-1, hassas vuruş yeteneğiyle birlikte öne çıkıyor.

Grey Widow-1 hakkında açıklama yapan Ukraynalı Yetkililer, “Gri Widow, beklenmedik yerlerde ortaya çıkan ve hem yerdeki hem de yerdeki hedefleri, hatta muhtemelen çok daha yüksekteki hedefleri vurabilecek kadar manevra kabiliyetine sahip sinsi bir kuş.” ifadeleriyle İHA’nın yeteneklerine dikkat çekti.

Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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