  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Utanmadan neler söylüyor neler! Demirtaş'tan HÜDA PAR'a fıkra gibi çağrı

Bu millete çok çektirdiler! Darbeci Kenan Evren'in bakanı öldü

O ülkede Suudiler çok ama çok büyük önemli iki ticaret anlaşması imzaladı, dikkat çekti! Gelişmeyi duyurdu

Deprem Bilimci büyük riski duyurdu! İstanbul için 7 büyüklüğünde deprem tehlikesi

Dünyaca ünlü bankadan Mehmet Şimşek için sözler, şok dolar - TL tahmini: 28’i Görecek, net tarihi... Tahminini değiştirdi!

Fatih Erbakan'dan Özlem Zengin açıklaması!

Yeni kabineyle ilgili bomba iddia! Birkaç saat içinde...

Erdoğan ile Soylu arasında dikkat çeken detay! “Edep ederim efendim”

NATO alarmda! Milli Savunma Bakanlığı son dakika olarak duyurdu! Komandolarımız oraya intikale başladı

O ülkeyi Hakan Fidan korkusu sardı! Apar topar bunu yaptılar
Dünya Ukrayna ordusu büyük çapta taarruza geçti
Dünya

Ukrayna ordusu büyük çapta taarruza geçti

Yeniakit Publisher
2023-06-05 02:30:00 -
Ukrayna ordusu büyük çapta taarruza geçti

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Güney Donetsk cephesindeki 5 yerde Ukrayna ordusunun büyük çapta bir taarruza geçtiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Güney Donetsk cephesindeki 5 yerde Ukrayna ordusunun büyük çapta bir taarruza geçtiğini, ancak Rus savunmasını yarmasına izin verilmediğini bildirdi.

Konaşenkov, Donetsk cephesindeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna ordusunun bazı tugaylarının başlattığı saldırılara ilişkin bilgi veren Konaşenkov, "4 Haziran sabahı düşman, diğer askeri birliklerin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri stratejik rezervlerinden 23 ve 31. Mekanize Tugaylarını Güney Donetsk yönündeki cephenin beş bölgesinde büyük çapta taarruza geçirdi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna askerlerinin 6 mekanize ve 2 tank taburundan meydana geldiğini aktaran Konaşenkov, cephenin en zayıf yerinden savunmayı yarıp geçmeyin amaçlayan Ukrayna askerlerinin görevini yerine getiremediğini belirtti.

Rus ordusunun "Doğu" birliklerinin eylemleri sonucunda Ukrayna ordusunun 250'den fazla asker, 16 tank, 3 piyade aracı ve 21 zırhlı aracını kaybettiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, "Müşterek Kuvvetler Grubu Komutanlığını yapan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da bu esnada bu yöndeki ileri komuta merkezlerinden birinde bulunuyordu." diye konuştu.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya tüm dünyaya duyurdu! Ukrayna’nın son savaş gemisi de imha edildi
Rusya tüm dünyaya duyurdu! Ukrayna’nın son savaş gemisi de imha edildi

Gündem

Rusya tüm dünyaya duyurdu! Ukrayna’nın son savaş gemisi de imha edildi

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Teknoloji

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Rus petrol ihracatı Ukrayna işgali sonrası en yüksek seviyeye ulaştı
Rus petrol ihracatı Ukrayna işgali sonrası en yüksek seviyeye ulaştı

Ekonomi

Rus petrol ihracatı Ukrayna işgali sonrası en yüksek seviyeye ulaştı

Rusya'dan maalesef kötü haber geldi, geri adım attı! Ukrayna duyurdu: Tahıl Girişimi yine durduruldu
Rusya'dan maalesef kötü haber geldi, geri adım attı! Ukrayna duyurdu: Tahıl Girişimi yine durduruldu

Ekonomi

Rusya'dan maalesef kötü haber geldi, geri adım attı! Ukrayna duyurdu: Tahıl Girişimi yine durduruldu

Ukraynalı mülteciler için 10,5 milyon sterlinlik yardım
Ukraynalı mülteciler için 10,5 milyon sterlinlik yardım

Dünya

Ukraynalı mülteciler için 10,5 milyon sterlinlik yardım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23