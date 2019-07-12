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Ukrayna Merkez Bankası, Turkcell güvenlik teknolojilerini inceledi

Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Müdürü Oleksandr Skomarovskiy, Güvenlik Müdür Yardımcısı ve Bilgi Güvenliği Müdürü Anton Kudin ile Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenliği Teknolojileri Müdürü Serhiy Ivanyshyn'in aralarında bulunduğu heyet, Turkcell yetkililerinden bilgi aldı

12 Temmuz 2019 Cuma 09:29
Ukrayna Merkez Bankası, Turkcell güvenlik teknolojilerini inceledi

İSTANBUL (AA) - Ukrayna Merkez Bankası heyeti Turkcell'in güvenlik alanında geliştirmiş olduğu teknolojileri yerinde deneyimleyip incelemek için İstanbul'a geldi.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, siber güvenlik alanında geliştirdiği çözüm ve uygulamalar ile kurumlara da hizmet veren Turkcell'in bu alandaki çalışmaları yurt dışında ilgi görmeye devam ederken, bu çerçevede Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Heyeti, Turkcell'in Maltepe'deki Siber Güvenlik Operasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan heyet, Türkiye ziyareti ile çalışmaları yerinde inceledi. Ukrayna Merkez Bankası Güvenlik Müdürü Oleksandr Skomarovskiy, Güvenlik Müdür Yardımcısı ve Bilgi Güvenliği Müdürü Anton Kudin ile Ödeme Sistemleri Bilgi Güvenliği Teknolojileri Müdürü Serhiy Ivanyshyn'in aralarında bulunduğu heyet, Turkcell yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Teknoloji Yönetimi ve Güvenlik Direktörü Feridun Aktaş, şunları kaydetti:

"Siber Güvenlik ve Operasyon Merkezlerimiz gerek altyapısı gerekse sunduğu çözümler ile yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bunun en son örneği ise Ukrayna Merkez Bankası'nın ziyareti oldu. Özel uzman ekipler ile 7/24 esasına göre çalışan merkezlerimiz şirketlerin ve kurumların yaşayacağı siber saldırılara karşı izleme yaparak, olası siber ataklar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor. Aynı zamanda Ukrayna, Belarus ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iştiraklerimize hizmet verdiğimiz bu merkezlerimiz ile özel şirketlerin yanı sıra kamu kurumlarına da destek veriyoruz."

Verilen bilgiye göre, Ukrayna Merkez Bankası Heyeti, Turkcell Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gezilerinin ardından, önde gelen dokuz bankanın ortaklığıyla kurulmuş olan Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) ilgili bölümlerini de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:29
  1. Turkcell
  2. Ukrayna Merkez Bankası

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