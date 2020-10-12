Ukrayna medyasından Türk SİHA'larına büyük övgü: Savaş konseptini değiştirdiler

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalar Ukrayna medyasında gündem oldu.

Azerbaycan ordusunun işgalci Ermeni güçlerini cephede perişan ettiğini belirten Ukrayna medyası "Sahadan gelen son haberlere göre Ermenistan ordusu ve Dağlık Karabağ milisleri cephede ağır kayıplar vererek toprak kaybediyorlar. Paşinyan ise Karabağ'daki toprak kayıplarını tüm Azerbaycan askerlerini bir kazanın içine çekmek için başardığını iddia ediyor. Ancak cephedeki durum Ermeniler için hiç iç açıcı durumda değil. Dağlık Karabağ ordusunun zafer kazandığını söyleyen Paşinyan'ın ise cepheden gelen bilgiler doğrulamıyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerine ait çok sayıda tank, zırhlı araç, hava savunma sistemi ve askeri teçhizatı imha ettiğini hatırlatan Ukrayna medyası, işgal altında bulunan birçok noktanın Ermenilerden geri alındığını kaydetti.

"Rakamlar operasyonun başarısı göz önüne alındığında son derece gerçekçi görünüyor." diyen Ukrayna medyası şöyle devam etti:

"Azerbaycan ordusunun başarılı bir saldırısından sonra düşman kuvvetleri ekipmanlarını bırakarak bölgeden çekildi. Ermeni ordusunun 7. alayına bağlı askerler Azerbaycan'ın saldırılarından sonra mevzilerini terk etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ele geçirilen bölgelerden yeni görüntüler yayınladı. Düşmanın çok sayıda cephanesi ve askeri araçları ele geçirildi. Ele geçirilen ganimetlerin görüntüleri bizzat Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı."

Türk SİHA'larına büyük övgü

Hava üstünlüğünün tamamen Azerbaycan'a ait olduğunu aktaran Ukrayna medyası, Türk SİHA'larının operasyonel başarısına da dikkat çekti.

Türk SİHA'larına ve Azerbaycan ordusuna övgüler dizen Ukrayna medyası "Türk SİHA'ları karadaki modern savaş tekniklerini tamamen değiştirmiş durumda. Daha önce Suriye ve Libya'da olanlar şimdi Dağlık Karabağ'da tekrar ediyor ve bu İHA'ların savaş tatiklerini değiştirdiğinin en büyük ispatı" ifadelerine yer verdi.

İHA'ların koordineli bir şekilde hareket ettiğini ve savaş uçaklarının yerini almaya başladığını vurgulayan Ukrayna medyası, "Türk SİHA'ları bilinen savaş tekniklerini kökünden değiştirdi. Azerbaycan'ın bu konuda Ermenistan'a karşı teknik üstünlüğü var" dedi.

Ermenistan ordusunun başlattığı saldırı girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Ukrayna medyası, "Bunun için konsantre olsalar bile başarılı olamazlar çünkü yerdeki Ermeni unsurları Azerbaycan ordusunun topçu ve hava kuvvetlerinin ateşi altında tutuluyor" değerlendirmesinde bulundu.