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Dünya Ukrayna medyası böyle duyurdu: Ermeniler Dağlık Karabağı kaybetti
Dünya

Ukrayna medyası böyle duyurdu: Ermeniler Dağlık Karabağı kaybetti

Ukrayna medyası, işgalci Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusu karşısında perişan olduğunu ve Dağlık Karabağ'ı kaybettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:43:00 -

 yeniakit.com.tr 

Azerbaycan ve Ermenistan cephe hattında yaşanan gelişmeler devam ederken Ukrayna medyası bölgede yaşanan son gelişmeleri paylaştı.

Azerbaycan'ın bölgede peş peşe büyük zaferler kazandığını ve üstünlüğü ele geçirdiğini belirten Ukrayna medyası, "Uzun süren çatışmaların ardından Ermenistan artık kaçınılmaz olarak Dağlık Karabağ bölgesini elinde tutamıyor." dedi.

Çatışmalar sonucunda Azerbaycan kuvvetlerinin Ermeni cephelerini yarmaya başladığını vurgulayan Ukrayna medyası, Ermenistan'da bu boşlukları doldurabilecek bir kuvvet bulunmadığını kaydetti.

Ermenistan Azerbaycan'ı yenemez

Ermenistan güçlerinin, modern askeri teçhizatlarla donatılmış Azerbaycan ordusunu yenmesinin mümkün olmadığını aktaran Ukrayna medyası, "Ermeni askerlerinin savaşma motivasyonu olsa bile 80'lerin taktikleri ile savaşan bir ordu, 21. yüzyıl silahlarını kullanan bir orduyu yenemez" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişinin güney cephesinde ağırlık kazandığını aktaran Ukrayna medyası, "Karabağ üzerindeki stratejik durum tamamen değişti. Eğer Azerbaycan ordusunun operasyonlarının sürekliliği bu şekilde devam ederse çatışmalar kısa sürede Laçin ve Şuşa'ya kadar ulaşacak. Azerbaycan kuvvetlerinin Laçin ve Şuşa'ya yaklaşması bile Ermeni kuvvetlerini tüm bu bölgeyi tahliye etmeye zorlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna medyası ayrıca Ermenistan ordusunun bölgede iyice sıkıştığını ve cephelere ikmal yapmakta zorlandığını belirtti.

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