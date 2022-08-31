Ukrayna "KIZILELMA" için motor teslimatlarına devam ediyor

KIZILELMA’da Ukrayna Menşeili AI-25TLT ve AI-322F turbofan motorların kullanılması planlanıyor. Farklı gereksinimlere yönelik 1 adet AI-25TLT, AI-322F veya 2 adet AI-322F olmak üzere 3 farklı motor opsiyonu bulunacak. KIZILELMA için Motor tedarikine ilişkin geçtiğimiz dönemde Ukrayna ile sözleşme imzalanmıştı.

L-39 Albatros eğitim uçaklarında kullanılan ve yaklaşık 16.9 kN itki verebilen AI-25TL üzerinden geliştirilen art yakıcısız AI-25TLT’nin asgari olarak bu itki değerinde olacağı değerlendirilebilir. Düşük maliyeti, basitliği ve itkisi sebebiyle bir “ilk faz” motoru olarak kullanılması daha olasıdır.

İkinci motor opsiyonu olan art yakıcılı AI-322F ise KIZILELMA gibi agresif uçuş karekteristiklerine sahip bir uçak için çok daha uyumlu bir seçenek olacaktır. AI-322F; azami olarak art yakıcısız 24.5 kN, art yakıcıları ile 44.1 kN itki üretebilir ve Mach 1.6’ya kadar çalışabilmektedir. AI-322 halihazırda çift motorlu Hongdu L-15 hafif taarruz uçaklarında kullanılmaktadır.

Tek motorlu konfigürasyonların yanında KIZILELMA için 2 adet AI-322F ile donatılmış bir çift motorlu konfigürasyon da bulunacak. Çift motorlu konfigürasyonun daha yüksek itkisi itibariyle daha fazla iç silah istasyonu hacmi ve yakıt kapasitesi için daha büyük bir gövdeye sahip olması muhtemeldir.

Daha yüksek hızlara ulaşabilecek ve daha geniş bir muharebe yarıçapına sahip olacak çift motorlu KIZILELMA, aynı zamanda bir motorun arızası durumunda diğer motorun çalışması halinde uçuşa devam edebilmesi itibariyle beka olarak da avantajlara sahip olacaktır.

10 Haziran 2022’de TEI tarafından duyurulan; 26.7 kN ve art yakıcıyla 44.5 kN itki verebilen TF6000, AI-322F art yakıcılı turbofan motoru ile yakın itki değerlerine sahip. Defence Turk tarafından edinilen bilgiye göre TF6000’in MİUS üzerinde kullanımı gündemde.

KIZILELMA’nın sahip olacağı kabiliyetler

Bayraktar KIZILELMA, ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Sonraki süreçte ise ses hızının üstüne çıkabilecek. KIZILELMA 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Hava-Hava, Hava-Yer akıllı füzeleri ve seyir füzeleri taşıyabilecek. Radara az görünür tasarıma sahip olması için mühimmatlarını gövde içinde taşıyabilecek. Radar görünmezliğinin ön planda olmadığı görevlerde mühimmatlar kanat altında da olabilecek.

Bayraktar KIZILELMA yakalama kabloları ve kanca yardımı ile kısa pistli gemilere inebilecek. Hava aracı tasarımını dünyadaki diğer insansız savaş uçaklarından ayıran unsur ise dikey kuyrukları ve önde bulunan kanard yatay kontrol yüzeyleridir. Bu kontrol yüzeyleri sayesinde agresif manevra kabiliyetine sahip olacak. Aynı zamanda ağırlığına oranla yüksek kanat alanı sayesinde düşük bir stall hızını beraberinde getirecek. Düşük stall hızı, KIZILELMA’nın kısa pistli gemilerden kalkış kabiliyetinde de büyük rol oynayacak.

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