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Aktüel Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak
Aktüel

Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:02:42 -
Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nikaragua'nın Moskova Büyükelçisinin, Kırım'ı ziyaret etmesi ve fahri konsolosluk açması kınandı.

Açıklamada, konsolosluğun açılmasının Ukrayna yasalarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Nikaragua'nın konuya ilişkin defalarca uyarıldığı vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın Nikaragua'ya karşı yaptırım süreci başlattığı ve uluslararası hukuka dayanarak tüm gerekli adımları atacağı kaydedildi.

Rusya, 2014'te Kırım yarımadasını yasa dışı ilhak etmişti.

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