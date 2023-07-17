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Dünya Ukrayna Kırım Köprüsü'nü bir kez daha vurdu
Dünya

Ukrayna Kırım Köprüsü'nü bir kez daha vurdu

Yeniakit Publisher
2023-07-17 07:07:00 -
Ukrayna Kırım Köprüsü'nü bir kez daha vurdu

Kırım köprüsünün “acil durum” nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Rusya’nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın Sözde Valisi Sergey Aksenov, yaptığı yazılı açıklamada, köprüde detaylarına yer verilmeyen acil bir durumun yaşandığını ifade etti.

Söz konusu acil durum nedeniyle köprünün araç trafiğine kapatıldığını belirten Aksenov, “Güvenlik ve ilgili birimler çalışmalar yürütüyor.” ifadesini kullandı.

Rus sosyal medyasında çıkan bazı görüntülerde, köprüden dumanların yükseldiği görülüyor.

Basında çıkan bazı haberlerde de Ukrayna ordusunun gece saatlerinde köprüye füze saldırısı gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Köprüde Kasım 2022’de yaşanan patlama nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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