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Dünya Ukrayna Kerç’e 15 füzeyle saldırdı! Kilometrelerce öteden tek tek Rus savaş gemisi vuruldu
Dünya

Ukrayna Kerç’e 15 füzeyle saldırdı! Kilometrelerce öteden tek tek Rus savaş gemisi vuruldu

Yeniakit Publisher
2023-11-05 16:43:00 - 2023-11-05 17:10:34
Ukrayna Kerç’e 15 füzeyle saldırdı! Kilometrelerce öteden tek tek Rus savaş gemisi vuruldu

Ukrayna'nın ordusunun vur talimatıyla dün Kırım’daki Kerç Tersanesi’ne gerçekleştirdiği saldırının bilançosu belli oldu! Yapılan açıklaması: Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na göre; saldırıda 15 füze kullanıldı. Rusya şoku yaşadı!

Ukrayna’nın dün Kırım’daki Kerç Tersanesi’ne gerçekleştirdiği saldırının bilançosu belli oluyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı’na göre; saldırıda 15 füze kullanıldı.

Rusya’nın kontrolü altındaki Kırım’da bulunan Kerç Tersanesi’nin, dün Ukrayna tarafından hedef alındığı iddia edilmişti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, olayı doğruladı ve saldırıda 15 füze kullanıldığını açıkladı. Bakanlığa göre; 15 füzenin 13’ü imha edilirken, 2 füze ise Kerç Tersanesi’ndeki bir savaş gemisine isabet etti.

Bahsi geçen geminin, Rus Donanması’na ait Proje 22800 Karakurt Sınıfı Askold Korveti olduğu iddia ediliyor. Askold Korveti, henüz 2021 yılında göreve başlamıştı. Korvetin, Fransa tarafından Ukrayna’ya hibe edilen SCALP Seyir Füzesi ile hedef alındığı üzerinde duruluyor. Öte yandan Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen ve büyük oranda SCALP’e benzerlik gösteren Storm Shadow Füzesi’nin kullanılmış olması da değerlendirilen hususlar arasında yer alıyor.

Storm Shadow

Storm Shadow; üretici MBDA’nın vurguladığı gibi sabit hedeflere yönelik önceden planlanmış saldırıların zorlu isterlerini karşılamak için tasarlanmıştır.

Füze, 250 kilometrenin üzerinde bir menzile ve tandem tipi BROACH savaş başlığına sahiptir. Savaş başlığı, sert yapıları delmek için bir öncü zırh delici kullanır ve ardından gerektiğinde penetrasyon modu ile tetiklenebilir yani hedefi deldikten sonra patlatılabilir. Füze yönlendirme sistemi; bir ataletsel navigasyon sistemi, GPS ve arazi referansını içerir.
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savunmasanayist göre: Ek olarak dönemin Birleşik Krallık Savunma Bakanı Michael Fallon’un 2016 yılında yaptığı açıklamaya göre; Storm Shadow, Suudi Arabistan’ın Yemen’deki Husilere karşı yürütülen savaşta da kullanılmıştır.

Fransız Storm Shadow versiyonu olan SCALP da aynı şekilde muharebe alanında kullanılmış; Yunanistan, Mısır ve Hindistan gibi ülkelere ihraç edilmiştir. Aynı silahın bir deniz versiyonu da su üstü savaş gemileri ve denizaltılar tarafından fırlatılmak üzere geliştirilmiştir.

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