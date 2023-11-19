Ukrayna, karton yumurta kutusunu da Türkiye'den almak istiyoruz diyerek duyuru yaptı! Talep ilan edildi
Türkiye son yıllardan birçok ülkeden gelen talepler ile ticarette zirve yapıyor. Ukrayna'dan gelen son beklenmedik adım: Ukrayna ülkesi ilginç bir talepte bulundu! Yumurta kutusu almak için Ukraynalılar resmen harekete geçti!
Her gün sayısız ilanın yayınlandığı TurkıshExporter’a bugün Ukrayna’da faaliyet gösteren bir yumurta üretim firması tarafından ithalat talebi geldi. dünyagazetesinin aktardığı haberde: Ukraynalı firma Türkiye’deki ihracatçılardan karton yumurta kutusu ithal edeceğini bildirdi.
Türkiye, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 16 Aralık 1991'de Ukrayna'yı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler ise 3 Şubat 1992’de ilk kez tesis edildi.
Bugün ise 55,22 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 57. büyük ithalatçı ülkesi Ukrayna’dan, Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için uluslararası pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan TurkishExporter’a bir alım ilanı geldi.
Ukrayna’da yumurta üretimi yapan bir firma verdikleri ilanla yumurta paketlemek için kutu üreticilerine ihtiyaç duyduklarını duyurdu.
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