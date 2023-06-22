Ukrayna kararlı, Türkiye'ye verecek! Dünyaya ilan etti, Türkiye'nin konuştuğu o müthiş hamle

Ukrayna sahasında savaş devam ederken, diğer yandan da ülkenin yeniden inşasına ilişkin görüşmeler sürüyor. Londra’da Ukrayna’nın yeniden inşasına ilişkin düzenlenen konferansta çok sayıda siyasi ve iş insanı bir araya gelirken, çok sayıda ülke de yardım taahhüdünde bulundu. Ülkenin yeniden inşası Türkiye’yi de yakından ilgilendiren başlıklardan. Batılı ülkelerin aksine Türkiye hem Kiev hem de Moskova ile ilişki kurabilen bir ülke pozisyonunda. Bu durum, geçmişte de Ukrayna’da inşaat sektöründe önemli bir yeri olan Türkiye’nin sektörde bulunan temsilcilerini öne çıkartıyor. Bu başlıkta sürecin geleceğini Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren Al Ain Türkçe’ye değerlendirdi.

Eren, savaş başladığında Türk müteahhitlik firmalarının hali hazırda 3 milyar dolarlık devam etmekte olan işi olduğunu anımsattı. Savaş esnasında Türk firmalarının şantiyelerinin her iki ülke tarafından da korunduğunu, şantiyelerin saldırıya, yağmaya uğramadığını belirten Eren, Ukrayna’nın Türk şirketleri tarafından kritik önemde bir ülke olduğunu vurguladı.

“8 milyar doları aşan boyutta iş yapmış durumdaydık” diyen Eren, “Savaşın başlamasının ardından şantiyelerimizi terk etmek, işleri durdurmak zorunda kaldık” diyerek de Türk firmalarının uğradığı zararı anımsattı. “Türkiye’nin dengeli politikası sebebi ile ülkede bulunan şantiyelerimiz saldırıya uğramadı, buna Rusya da, Ukrayna da özen gösterdi” ifadelerini kullandı.

“HALA ÇALIŞMAKTA OLAN FİRMALARIMIZ VAR”

Şantiyelerin sivillere yardım için de kullanıldığını belirten Eren, savaş esnasında da Ukrayna yönetiminin tahrip olmuş kimi altyapı projelerin devem ettirilmesini talep ettiğini, bu çağrıya yanıt veren iki firmanın da hali hazırda çalışmaya devam etmekte olduğunun altını çizdi.

“REKABETÇİ KONUMDAYIZ”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk firmalarının rakiplerine karşı avantajlara sahip olduğunu da vurgulayan Eren, “Risk alabilen, daha düşük maliyetli ve seri çalışıyoruz rakiplerimize göre” ifadelerini kullandı. (tr.al-ain)