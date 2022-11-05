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Dünya Ukrayna karanlığa gömüldü!
Dünya

Ukrayna karanlığa gömüldü!

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın Kiev, Çernihiv, Çerkasi, Jitomir, Sumi, Harkiv ve Poltava kentleri karanlığa gömüldü.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 20:10:00 -
Ukrayna karanlığa gömüldü!

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırılarında yoğunlukla enerji şebekelerinin hedef alınması nedeniyle ülke zor günler yaşamaya başladı. Ukrayna elektrik şirketi Ukrenergo'dan yapılan açıklamada, aktif olan elektrik şebekelerindeki aşırı yoğunluk nedeniyle planlı elektrik kesintilerinden acil elektrik kesintilerine geçildiği duyuruldu. Buna göre Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere Çernihiv, Çerkasi, Jitomir, Sumi, Harkiv ve Poltava'da sabah 6'dan itibaren elektriklerin kesildiği belirtildi. Açıklamada saatlik kesintilerin günlük kesintiler şeklinde programlandığı belirtilirken, elektrik şirketi çalışanlarının sorunları gidermek için her gün 24 saat çalışma yürüttüğü ifade edildi.

Kurum ayrıca, Rusların roket saldırıları ve dron saldırıları nedeniyle şebekelerin zarar görmesinin ardından şebekeler üzerindeki yükü azaltmak, güç sisteminin sürekli dengelenmesini sağlamak ve tekrarlanan arızaları önlemek için bu tür kısıtlamalara ihtiyaç olduğunu hatırlattı. Ayrıca Ukrayna elektrik şirketi Ukrayna halkına ani elektrik kesintilerinde mağduriyet yaşanmaması için asansör kullanmamalarını tavsiye ederken, elektriklerin hangi bölgelere ulaştırılacağı konusunda bir liste yayınlamadı.

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