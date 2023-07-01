Ukrayna istihbaratı, Rusların gizlediği bilgiyi açıkladı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bağlı istihbarat servisi, 'Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki işgal birliklerinin ve personelin bölgeden ayrılması talimatının' verildliğini bildirdi.

Sosyal medya kanallarından paylaşılan bilgide, santralden ilk ayrılanlar arasında Rus devlet nükleer şirketi Rosatom'un "Rusların faaliyetlerinden sorumlu" üç çalışanının da bulunduğu belirtildi.

Rosatom'la sözleşme imzalayan Ukraynalı personelin de ayrılmasının tavsiye edildiğini belirten istihbarat servisi, 5 Temmuz'a kadar süre tanındığını aktardı.

Yapılan paylaşımda ayrıca, santralin yerleşkesinde ve yakındaki Enerhodar kentinde askeri devriye sayısının da giderek azaldığı ve tesiste kalan personele "herhangi bir acil durumda" Ukrayna'yı suçlamalarının söylendiği ifade edildi.

Kiev, Moskova'ya radyasyon yaymak da dahil Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik bir "terörist saldırı planladığı" suçlaması yöneltiyor. Moskova ise suçlamaları reddediyor.

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Rusya, Mart 2022'de tesisin kontrolünü ele geçirmişti.

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, Rus güçlerine başlattıkları karşı saldırıda Ukraynalı birliklerin her yönde ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Ukrayna medyasına konuşan Maliar "Hem doğu, hem de güneydeki tüm cephe hattından bahsedecek olursak, stratejik inisiyatifi ele geçirdik ve her yöne doğru ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı birliklerin ülkenin doğusunda aylardır şiddetli çatışmalara sahne olan Rus güçlerinin elindeki Bahmut kentinin eteklerinde "güvenle" hareket ettiğini ifade eden Maliar, güneyde de bazen bir kilometreden az, bazen iki kilometreden fazla ilerleyerek çeşitli başarılar elde edildiğini aktardı.

Bakan yardımcısı, karşı saldırının başarının yalnızca Rusların elinden kurtulan yerlerle değil, değişik birçok askeri görevle değerlendirmesi gerektiğini de dile getirdi.

Ukraynalı yetkililer, asıl taarruzun henüz başlamadığını ve bunun için bekleyen birliklerin henüz savaşa gönderilmediğinin altını çiziyor.

Uluslararası haber ajansları ise Zaporijya ve Ukrayna'daki diğer cephe hatarından gelen haberleri bağımsız kaynaklardan doğrulayamadıklarını aktarıyor.

Kaynak: Euronews