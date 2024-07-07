Ukrayna iflas etti diyebiliriz! İflasla karşı karşıya, gün yüzüne çıktı! Borçlar başına dert oldu... Talep etti

Ukrayna, alacaklılarına borcun mevcut değerinin yüzde 60'ı oranında azaltılacak bir düzenleme teklif ederken, alacaklılar yüzde 22'nin daha makul olduğunu söylüyor. IMF, borçların hafifletilmesi konusunda Ukrayna ile bir anlaşmaya varmak istiyor ancak mevcut zaman diliminde bir anlaşmaya varılması pek mümkün görünmüyor.

Ukrayna'nın acilen mali yardıma ihtiyacı var. Müttefikler etkileyici meblağlar bağışlasa da, bu bağışlar nakit değil, silah ve hedefe yönelik finansman şeklindedir. AB biraz daha fazlasını taahhüt etti ama üç yıl içinde hâlâ sadece 38 milyar dolar.

IMF'ye göre Ukrayna, tahvil sahiplerinin reddettiği radikal yeniden yapılanmayı hayata geçirmesi halinde neredeyse iki yakasını bir araya getirecek. Ancak tahvil sahipleri, özellikle de analizinin aylarca eski olduğu göz önüne alındığında, IMF'nin nasıl bu kadar emin olabileceğini merak ediyorlar.

Yeniden yapılandırma anlaşmasına varılamaması durumunda Ukrayna'nın iki seçeneği olacak: borç ödemelerindeki moratoryumun uzatılması veya iflas edilmesi.

Özel yatırımcıların isteksizliği Ukrayna'nın mali geleceğinden daha fazlasına işaret ediyor. Düzenli yeniden yapılandırma sırasında alacaklılar ülkenin ekonomik beklentileri hakkında spekülasyon yapıyor. Savaşta borçluya borç vermek başka bir kumar içerir: Kazanacakları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çoğu şey Batı yardımının düzeyine bağlıdır. Vergi mükellefleri milyarlarca dolar vermekten yorulabilirler. The Economist, fon konusunda şüpheci olan Donald Trump'ın Kasım ayında Beyaz Saray'a dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyor.

BlackRock BLK ve Pimco'nun da aralarında bulunduğu yabancı tahvil sahiplerinden oluşan bir konsorsiyum, Ukrayna'yı gelecek yıl borcunun faiz ödemelerini yeniden başlatmaya teşvik etmeyi planlıyor.

Tahvil sahiplerinin, kazanacaklarını varsayarak Ukrayna'nın uzun vadeli yeniden inşa planları konusunda da şüpheleri var. Ukrayna'nın müttefikleri ve IMF, mevcut yeniden yapılanmanın Ukrayna'nın savaşın bitiminden sonra mali piyasalara yeniden girmesine ve müttefiklerin borçlarından feragat etmesine olanak sağlayacağını savunurken, yatırımcılar böyle bir günün gelebileceğine şüpheyle yaklaşıyor. Yeniden yapılanmanın, Ukrayna destekçilerinin çatışmanın mali yükünü ve yeniden inşa maliyetini hükümetten özel sektöre kaydırmaya yönelik birçok girişiminden ilki olacağından korkuyorlar.

Ukrayna'nın savunma, enerji, konut yeniden inşası, tarım, doğal kaynaklar, dijital teknolojiler ve bilgi teknolojisi alanlarındaki temel toparlanma çabalarını finanse etmek için bu yıl ek 9,5 milyar dolara ihtiyacı var.

Ukrayna Maliye Bakanlığı, yeniden yapılandırma, yani borçların kısmen silinmesi için Eurobond sahipleriyle görüşmelere devam ediyor; yakın gelecekte bu tartışmalar kamuoyuna açıklanacak.