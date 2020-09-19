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Dünya Ukrayna duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başladık
Dünya

Ukrayna duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başladık

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması kapsamındaki görüşmelerin başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:48:00 -
Ukrayna duyurdu: Türkiye ile görüşmelere başladık

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Taras Kaçka, ülkenin resmi haber ajansı Ukrinform’a bir röportaj verdi.

Taras Kaçka, röportajda Türkiye ile Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması görüşmelerine yeniden başladıklarını açıkladı.

Kaçka, yaklaşık 7 seneden fazla süren STA görüşmeleri neticelendirilerek büyük oranda anlaşma sağlandığını belirtti.

Ocak ayı başında iki ülkenin birbirine teklifler sunduğunu söyleyen Kaçka, Ağustos ayında Türkiye’den bir teklif aldıklarını anlattı.

"Görüşmeler başladı"

Ukraynalı yetkili, ülkesinin bir teklif yapmaya hazırlandığını belirterek, ‘Görüşmelere tekrar başladık’ dedi.

İki ülke arasında bir sonraki görüşmelerin Ekim ayında başlaması bekleniyor.

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