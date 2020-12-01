Ukrayna duyurdu: Erdoğan ile anlaşma için görüştük

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Başbakan Şmıgal ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve enerji alanındaki işbirliğini, ayrıca serbest ticaret bölgesi ile ilgili anlaşma imzalama imkanlarını görüştüklerini duyurdu.

Ukrayna Bakalar Kurulu basın dairesinden yapılan açıklamada, Başbakan Denis Şmıgal ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticaret, ekonomi ve enerji alanındaki işbirliğini, ayrıca serbest ticaret bölgesi ile ilgili anlaşma imzalama imkanlarını görüştükleri belirtildi.

Görüşmenin, Ukrayna Başbakanı’nın Türkiye'ye yaptığı çalışma ziyareti sırasında gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, “Taraflar ticari-ekonomik ve enerji alanında, ayrıca ulaşım ve askeri sanayi alanlarındaki işbirliği ile ilgili konuları ele aldı. Başbakan, Ukrayna ve Türkiye liderleri arasında işbirliğinin stratejik yönleri ile ilgili ikili diyaloğun yoğunlaştırılması konusunda varılan anlaşmaların önemine dikkat çekti” ifadelerine yer verildi.

‘Serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasına ilişkin müzakerelerin tamamlanmasının, Ukrayna ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gündemindeki en önemli konulardan biri olduğunu’ da belirten Başbakan Şmıgal, “Ülkelerimizin toplam ticaret hacminin yılda en az ikiye katlanarak 10 milyar dolara ulaşması için yeterli potansiyele sahip olduğuna inanıyorum” vurgusunu yaptı.