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Aktüel Ukrayna, Donbas'ta yaralanan askeri nedeniyle AGİT'e nota gönderdi
Aktüel

Ukrayna, Donbas'ta yaralanan askeri nedeniyle AGİT'e nota gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:24:32 -
Ukrayna, Donbas'ta yaralanan askeri nedeniyle AGİT'e nota gönderdi

KİEV (AA) - Ukrayna, Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu yaralanan askeri nedeniyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına (AGİT) nota gönderdi.

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonu'nun Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ordusu mensubu bir askerin dün gece 23.00 civarında Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na konuya ilişkin nota gönderildiği ifade edildi.

- 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı alınmıştı

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.


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