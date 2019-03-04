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Ukrayna doğal gaz sevkiyatındaki rolünü kaybetmek istemiyor

Ukraynalı doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Üst Yöneticisi Andrey Kobolev:- "TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinin hayata geçmesi halinde Ukrayna, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki konumunu tümüyle yitirebilir"

04 Mart 2019 Pazartesi 22:32
Ukrayna doğal gaz sevkiyatındaki rolünü kaybetmek istemiyor

KİEV (AA) - Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz'ın Üst Yöneticisi Andrey Kobolev, TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinin hayata geçmesi halinde Ukrayna'nın, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki konumunu tümüyle yitirebileceğini söyledi.

Kobolev, Ukraynalı Kanal 5'e yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğal gaz boru hattı sistemine Batılı şirketlerin çekilmesi gerektiğini belirtti.

Naftogaz'ın, doğal gaz sevkiyatından elde ettiği geliri yabancı yatırımlarla paylaşarak yatırımcılara daha cazip bir ortam yaratması gerektiğini anlatan Kobolev, "TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerinin hayata geçmesi halinde Ukrayna, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatındaki konumunu tümüyle yitirebilir. Bunun için Batılı ortaklarımızla çalışmamız gerekiyor." dedi.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattı, her biri yıllık 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle ise yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya 194,4 milyar metreküp doğal gaz ihraç ederken, söz konusu gazın yaklaşık yüzde 30'u Ukrayna üzerinden sevk edilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 22:32
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. Kuzey Akım 2
  4. TürkAkım
  5. Ukrayna

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