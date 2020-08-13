  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 19:24:07 -
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bakanların Donbas'taki durumu da konuştuğu ve iki haftadır süren tam ateşkes sayesinde hiçbir Ukrayna askerinin ölmemesinden memnun oldukları vurgulandı.

Tarafların, Normandiya Dörtlüsü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gelecek aylarda toplanması gerektiği konusunda hem fikir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bakanların Belarus'taki durumu da ele aldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü
Korona Virüs

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi öldü

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1175, Hindistan'da 942, Meksika'da 737 kişi yaşamını yitirdi.
Esed'in öldüğü iddia edilmişti! Suriye'den açıklama geldi
Dünya

Esed'in öldüğü iddia edilmişti! Suriye'den açıklama geldi

Suriye rejimi lideri Beşar Esed'in kalp krizi geçirerek öldüğü iddia edilmişti. Suriye devlet televizyonu Esed'in bugün bir konuşma yapacağı..
Bakan böyle duyurdu: Libya ile çok önemli bir belge imzaladık
Ekonomi

Bakan böyle duyurdu: Libya ile çok önemli bir belge imzaladık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Libya arasında ekonomik ve ticari ilişkiler açısından çok önemli bir belge imzalandığını duyurdu...
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı