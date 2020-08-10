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Aktüel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Belarus'a diyalog çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 18:51:53 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Belarus'a diyalog çağrısı

ANKARA (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Belarus'taki protestolara ilişkin diyalog çağrısında bulundu.

Zelenskiy, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Belarus'un zor zamanlardan geçtiğini belirtti.

Ülkede açıklanan seçim sonuçlarını kabul etmeyen insanların bulunduğunun açık olduğunu aktaran Zelenskiy, "Meşruiyetin kaynağının özellikle sosyal güvenden geldiği bilinmektedir." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Belarus'u maksimum toleransa, sokaktaki şiddeti durdurmaya ve kapsamlı bir diyalog kurmaya çağırdı.

Yalnızca kapsamlı bir diyalogla Belarus vatandaşlarının bu krizden çıkabileceğini belirten Zelenskiy, tüm taraflar arasındaki karşılıklı anlayışla ülkenin özgürlük ve demokrasi yolundaki gelişimini devam ettirebileceğine, aksi takdirde şiddetin artacağına ve daha kötü sonuçlar doğuracağına dikkati çekti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın tam bağımsız ve istikrarlı sosyal ilişkileri olan demokratik bir Belarus'tan yana olduğunu kaydetti.

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