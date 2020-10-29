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Aktüel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği
Aktüel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:38:31 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Karadeniz Bölgesinde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması konusunda Ukrayna’nın stratejik ortağı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum. Muhterem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve dost Türk halkına başarı ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.

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