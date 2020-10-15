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Aktüel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Aktüel

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:04:22 -
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek

ANKARA (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.

İkili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar üzerinde durulacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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