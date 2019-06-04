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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Rusya ile müzakereye hazırız”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekereteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ortak basın toplantısında ülkesini NATO ve Avrupa Birliği üyesi yapmayı hedeflediğini ve doğudaki savaşı sonlandırmak için Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

04 Haziran 2019 Salı 22:07
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Rusya ile müzakereye hazırız”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekereteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ortak basın toplantısında ülkesini NATO ve Avrupa Birliği üyesi yapmayı hedeflediğini ve doğudaki savaşı sonlandırmak için Rusya ile müzakerelere hazır olduğunu söyledi.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ilk yurtdışı ziyaretini Belçika’nın Brüksel şehrine yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Zelenskiy, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, Doğu Ukrayna’daki savaşı bitirmek için Rusya ile müzakereye hazır olduklarını duyurdu. Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya üye olma hedeflerinden şaşmadıklarını kaydetti. Ülkesinin AB ve NATO ile bütünleşmesi hedefinden ayrılmadığının altını çizen Zelenskiy, ana hedeflerinden birinin iç güvenlik sorunlarını çözerek ülkesini NATO’ya daha da yakınlaştırmak istediğini söyledi.


Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne destek verdiğinin altını çizen Genel Sekreter Stoltenberg, “NATO, Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakını tanımıyor ve Karadeniz’deki saldırgan tutumunu kınıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 22:07
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