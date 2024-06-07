Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den, Biden'a Rusya çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, Fransa'nın başkenti Paris'te Biden ile bir araya geldi.

İki lider, Ukrayna'nın savunma imkanları ile güvenlik alanında ikili anlaşma imzalanmasına yönelik hazırlık sürecini görüştü.

'BİZİMLE YAN YANA DURACAĞINIZA İNANIYORUZ'

Cephe hattındaki durumla ilgili Biden'e ayrıntılı bilgi veren Zelenskiy, Ukrayna'nın günlük Rus saldırılarına karşı kendisini etkin bir şekilde savunabilmesi için Rusya'daki askeri hedefleri vurabilmesi gerektiğini savundu.

Zelenskiy, Harkiv bölgesi savunmasının güçlendirilmesi ve ABD'nin askeri yardım tedarikini hızlandırılmasının önemini vurgulayarak, "Desteğinizin devam edeceğine ve bizimle yan yana duracağınıza inanıyoruz. Bu halkımızın yalnız olmadığını, stratejik ortağımız olan sizlerle birlikte olduğumuzu hissetmesi için çok gereklidir." ifadesini kullandı.

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Başkan Biden ise Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerini belirterek, ABD Kongresi'nin Ukrayna için yardım kararından bu yana yenisi dahil olmak üzere 6 yardım paketinin açıklandığını aktardı.

Bugün 225 milyon dolar değerinde ek bir paketi imzaladığını ifade eden Biden, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini yineledi.

Kaynak: AA