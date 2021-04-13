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Gündem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı
Gündem

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan Donbas krizinde tansiyon düşmüyor. Cephe hattında askerleri ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kameralara yansıyan görüntüleri dünyada oldukça konuşuldu. Tehlikeli bölgeye giren Zelenski'nin zikzak çizerek koşması kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 08:40:00 -

Rusya ve Ukrayna arasındaki sınırda yer alan Donbass bölgesi ve Kırım nedeniyle yaşanan kriz tırmanmaya devam ediyor.

Gerginliğin yaşandığı sınır bölgesini ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye CNN International muhabiri eşlik etti. Kameranın anbean kaydettiği o anlarda Zelenski sınırdaki siperleri dolaştı. Rus yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşlerine hedef olabileceği bir bölgede Ukrayna Devlet Başkanı, CNN muhabiri ve kameramanına koşmaları gerektiğini söyledi. O anlarda grup, zikzak çizerek güvenli bir alana doğru ilerlemedi.

Ukrayna-Rusya Krizi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Rusya ise buna karşılık, sevkiyatın ülke sınırları içerisinde olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını bildirmişti.Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Yorumlar

Kim olduğum çoğ mu önemli

Çok dikkatli olmak gerekir. Türkiye içimizdekiler sayesinde içten ve dıştan kuşatılmış durumda. Yapılacak bir hata, atılacak yanlış bir adım pahalıya mal olabilir. Asıl hedefin Türkiye olduğu unutulmamalı. Ukraynayı seve seve harcarlar. Rusya'ya kim acıyacak? Bakın dostlar burada olanı arz edeyim. Birileri (siz onları biliyorsunuz) Rusya'yı ve Ukrayna'yı çok kötü kullanacak. Beraberlerinde Türkiye'yi de sürükleyebilirlerse işte arayıp da bulamadıkları bir iş çıkarmış olacaklar. İşte o zaman vay Türkiye'nin haline. İçimizdeki malum ittifak sevinç çığlıkları atacak. Dışımızdakiler de aynı çığlığa ilaveten içimizdeki köpeklerinin ahmakça sevinmelerine artı çığlık atacaklar. Ha, Türkiye eli kolu bağlı oturur mu? Onu geçsin herkes. O eski Türkiye’yi bağlar. Ne olur peki? Gereği yapılır, bedeli neyse ödenir ve bu da o birilerine ve içimizdeki bizden görünen hainlere çook pahalıya mal olur. Bu da böyle biline.
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