Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski cepheye gitti, zikzak çizerek kaçtı

Rusya ve Ukrayna arasındaki sınırda yer alan Donbass bölgesi ve Kırım nedeniyle yaşanan kriz tırmanmaya devam ediyor.

Gerginliğin yaşandığı sınır bölgesini ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye CNN International muhabiri eşlik etti. Kameranın anbean kaydettiği o anlarda Zelenski sınırdaki siperleri dolaştı. Rus yanlısı ayrılıkçıların keskin nişancı ateşlerine hedef olabileceği bir bölgede Ukrayna Devlet Başkanı, CNN muhabiri ve kameramanına koşmaları gerektiğini söyledi. O anlarda grup, zikzak çizerek güvenli bir alana doğru ilerlemedi.

Ukrayna-Rusya Krizi

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Rusya ise buna karşılık, sevkiyatın ülke sınırları içerisinde olduğunu ve kimse için tehdit oluşturmadığını bildirmişti.Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.