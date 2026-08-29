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Gündem Ukrayna büyükelçisine Dışişleri'nden sert tepki! Karadeniz'deki gemi saldırısı sonrası bakanlığa çağrıldı!
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Ukrayna büyükelçisine Dışişleri'nden sert tepki! Karadeniz'deki gemi saldırısı sonrası bakanlığa çağrıldı!

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Ukrayna büyükelçisine Dışişleri'nden sert tepki! Karadeniz'deki gemi saldırısı sonrası bakanlığa çağrıldı!

Karadeniz'de seyreden bir Türk gemisinin ve ardından yardım amacıyla bölgeye sevk edilen çekici geminin hedef alınması üzerine uluslararası hatlarda sıcak saatler yaşandı.

Karadeniz'de seyreden bir Türk gemisinin ve ardından yardım amacıyla bölgeye sevk edilen çekici geminin hedef alınması üzerine uluslararası hatlarda sıcak saatler yaşandı. Olayın ardından diplomatik kanallar hareketlendi ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak yaşanan tehlikeli durumla ilgili Türkiye'nin net tepkisi ve rahatsızlığı iletildi.

Sıcak bölgede tehlikeli gerilim! Dışişleri Bakanlığı harekete geçti!

Saldırıya uğrayan Türk gemisi ve onu kurtarmak için gönderilen ikinci geminin hedef alınması bölgedeki seyir güvenliğini yeniden tartışmaya açtı. Ankara'nın diplomatik hamlesiyle Ukrayna makamlarından konuya ilişkin acil açıklama ve detaylı bilgi talep edilirken, Karadeniz'deki can ve mal güvenliğine yönelik bu tarz eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

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