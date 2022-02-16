Ukrayna büyükelçisinden TBMM ziyareti

YENİ AKİT ANKARA

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz artarak devam ederken Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl BODNAR ve Müsteşar ILLARIONOV Ankara’da TBMM’de Dostluk Grubu’nu ziyaret etti.

Ak Parti Ankara Milletvekili Y. Tuğrul Türkeş sosyal medya hesabından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Müsteşar Illarıonov’u TBMM’deki dostluk grubunda ağırladıklarını duyurdu. Türkeş paylaşımında, “Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl BODNAR ve Müsteşar ILLARIONOV, bugün TBMM’de Dostluk Grubu’muzu ziyaret ederek Ukrayna’daki son gelişmeler ile ilgili bilgi verdiler ve görüş teatisinde bulunduk.” ifadelerini kullanarak kabul sırasında çekilen fotoğrafları da paylaşarak, görüşme hakkında da kısa bilgilendirmede bulundu.