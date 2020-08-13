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Dünya

Ukrayna Belarus'ta yakalanan paralı askerlerin iadesini istedi

Ukrayna Başsavcılığı, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı 28 paralı askerin iadesi için Belarus'a talep gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 08:03:00 -
Ukrayna Belarus'ta yakalanan paralı askerlerin iadesini istedi

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 9'u Ukrayna vatandaşı 28 kişinin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kişilerin, Ukrayna'nın Lugansk ve Donetsk bölgelerinde Rus yanlısı ayrılıkçıların safında çatışmalara aktif olarak katıldığı ifade edildi.

Ukrayna Başsavcılığı'nın, Belarus'ta gözaltına alınan 28 kişinin Ukrayna'ya iade edilmesi talebiyle Belarus Cumhuriyeti Başsavcılığına başvurduğu aktarıldı.

Belarus’ta güvenlik güçlerinin 29 Temmuz'da Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 33 paralı askeri yakaladığı bildirilmişti.

Geçen hafta Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savaşçıların ülkesine teslim edilmesi talebinde bulunduklarını söylemişti.

 

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