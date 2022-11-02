  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna Avrupa'ya enerji akışını kesti
Dünya

Ukrayna Avrupa'ya enerji akışını kesti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaptığı saldırılar nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 00:48:00 -
Ukrayna Avrupa'ya enerji akışını kesti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Avrupa'ya enerji akışını durdurdu. Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji altyapısına yaptığı saldırılar nedeniyle Avrupa'ya enerji akışını durdurduklarını açıkladı.

Zelenskiy, "Maalesef Rusya Federasyonu'nun füze ve kamikaze insansız hava araçları ile enerji sistemimizi vurması nedeniyle bu süreci (Avrupa'ya enerji akışını) askıya aldık. Ama eminim ki her şey eski haline döndüğünde ve enerji sistemlerimizdeki durum normale döndüğünde Avrupa'ya elektrik ihraç etmeye devam edeceğiz” dedi. Simson'a ülkesindeki enerji sistemlerinin son durumu ile ilgili bilgiler aktarmaya devam eden Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle termik santrallerin yanı sıra hidroelektrik sistemlerinin de zarar gördüğünü ifade ederek, Ukrayna'nın enerji altyapısının yüzde 40'ının ciddi şekilde tahrip olduğunu belirtti.Rusya'nın bu saldırılarını “terör saldırıları” olarak nitelendiren Zelenskiy, stratejik enerji sistemlerine yönelik saldırılara karşı kendilerinin de önlemler almaya devam ettiğini aktardı.

Ukrayna'daki son çatışmalarda Rusçu Kadirov'a bağlı 100'den fazla Çeçen asker öldü
Ukrayna'daki son çatışmalarda Rusçu Kadirov'a bağlı 100'den fazla Çeçen asker öldü

Dünya

Ukrayna'daki son çatışmalarda Rusçu Kadirov'a bağlı 100'den fazla Çeçen asker öldü

Ukrayna'dan gelen yük gemisi Ahırkapı önlerinde arızalandı
Ukrayna'dan gelen yük gemisi Ahırkapı önlerinde arızalandı

Yerel

Ukrayna'dan gelen yük gemisi Ahırkapı önlerinde arızalandı

Putin: Ukrayna’ya nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız..." target="_blank">
Putin: Ukrayna’ya nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız...
Putin: Ukrayna’ya nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız...

Dünya

Putin: Ukrayna’ya nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız...

ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı
ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı

Dünya

ABD Ukrayna’ya verdiği silahları takip planı hazırladı

Ukrayna katil İsrail'e resmen yalvardı
Ukrayna katil İsrail'e resmen yalvardı

Dünya

Ukrayna katil İsrail'e resmen yalvardı

Ukrayna'ya savaş için aktarılan toplam para ortaya çıktı
Ukrayna'ya savaş için aktarılan toplam para ortaya çıktı

Avrupa

Ukrayna'ya savaş için aktarılan toplam para ortaya çıktı

Haluk Bayraktar'dan Ukrayna açıklaması
Haluk Bayraktar'dan Ukrayna açıklaması

Gündem

Haluk Bayraktar'dan Ukrayna açıklaması

İran'dan flaş açıklama: Ukrayna ile görüşmeye hazırız
İran'dan flaş açıklama: Ukrayna ile görüşmeye hazırız

Dünya

İran'dan flaş açıklama: Ukrayna ile görüşmeye hazırız

Bu kez silah istemediler... Ukrayna Batı'ya çağrı yaptı
Bu kez silah istemediler... Ukrayna Batı'ya çağrı yaptı

Dünya

Bu kez silah istemediler... Ukrayna Batı'ya çağrı yaptı

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası: 102 kişi serbest bırakıldı
Ukrayna ile Rusya arasında esir takası: 102 kişi serbest bırakıldı

Avrupa

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası: 102 kişi serbest bırakıldı

Ukrayna'dan tepki: Sahte bir bahane
Ukrayna'dan tepki: Sahte bir bahane

Dünya

Ukrayna'dan tepki: Sahte bir bahane

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Elektrikler kesildi
Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Elektrikler kesildi

Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Elektrikler kesildi

Rusya buna ne diyecek? ABD itiraf etti: Ukrayna'da askerimiz var!
Rusya buna ne diyecek? ABD itiraf etti: Ukrayna'da askerimiz var!

Dünya

Rusya buna ne diyecek? ABD itiraf etti: Ukrayna'da askerimiz var!

Ukraynalı askerler, füzelerin üzerine Türkçe olarak bakın ne yazdı
Ukraynalı askerler, füzelerin üzerine Türkçe olarak bakın ne yazdı

Gündem

Ukraynalı askerler, füzelerin üzerine Türkçe olarak bakın ne yazdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23