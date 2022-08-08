Ukrayna askerlerinden Türk silahıyla gövde gösterisi

Ukrayna-Rusya Savaşı’nda iki tarafın da birçok farklı amaçlarla kullandığı bir araç olan MT-LB’ye SERDAR’ın entegrasyonuna dair resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. SERDAR, daha önceden Nurol Ejder Yalçın taktik tekerlekli zırhlı araca entegre edilmişti.

SERDAR Tanksavar Füze Sistemi

ASELSAN Tanksavar Füze Sistemi kullanıcı etkileşimini en aza indirecek şekilde tasarlanmış bilgisayar kontrollü atış kontrol kabiliyetleri sayesinde gece, gündüz her türlü hava koşulunda kara hedeflerine karşı yüksek etkinlik sağlayacak silah sistemidir. Sistem 2/4 adet tanksavar füzesi (SKIF, KORNET vb.) taşıyabilen uzaktan kumandalı ve stabilize bir Silah Platformudur. Sistem müşterinin ihtiyacı olan füze miktarını taşıyabilecek şekilde uyarlanabilmektedir. Füzelerin yanı sıra Sisteme yakın koruma maksatlı 7.62 mm ve/veya 12.7 mm makineli tüfek entegre edilebilmektedir.

Sistem hafif, düşük hacimli ve hem yeni üretilen hem de envanterde yer alan yüksek hareket kabiliyetine sahip araçlara entegre edilmeye uygun olup ilgili araçların imha kabiliyetini dikkate değer oranda artırmaktadır. Sistem araç içerisinde yer alan bir operatör paneli aracılığıyla kullanılabilmektedir.

DefenceTürk