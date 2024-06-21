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Sosyal Medya Ukrayna askerleri LGBT'li genci gavur döver gibi dövdü!
Sosyal Medya

Ukrayna askerleri LGBT'li genci gavur döver gibi dövdü!

Yeniakit Publisher
2024-06-21 19:42:00 -

Ukrayna'da bir metroda çekilen LGBT'li bireye saldırı videosu sosyal medyada viral oldu.

Videoda Ukrayna ordusu için askerlik yapan kişilerin, LGBT'li bir bireye öfkesi yer alıyor.

Kiev'de saçını ve tırnaklarını boyamış LGBT’li gence, “Biz savaşırken sen kırıtamazsın” diye tepki gösteren Ukrayna askerleri, ardından LGBT'li kişiyi acımasızca darbediyor.

O anlar araçtakiler tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

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