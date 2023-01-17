Ukrayna, Alman yapımı Leopard tanklarını alma girişimi: Çok yakın! Savaşta dengeler değişiyor mu?

Almanya'nın yeni savunma bakanının gündeminin ilk maddesinin tanklar olacağını söylemesinin ardından, Ukrayna’nın savaşın gidişatını değiştireceğini umduğu ‘Batı tankları filosu’ satın almaya yaklaştığı ifade edildi. Ayrıca son dakika haberlerine göre: ABD ve Almanya’nın ardından Hollanda’nın da Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi göndereceği öne sürüldü. Hollanda haber ajansı ANP'nin Başbakan Mark Rutte'ye dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Joe Biden ve Başbakan Rutte arasında bu ay yapılan bir telefon görüşmesinde Rutte’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemi gönderen ABD ve Almanya’ya katılacağını ifade ettiği belirtildi.

Rutte ve ABD Başkanı Biden, bugün Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Alman yapımı Leopard tanklarını almaya çok yakın!

Ukrayna'nın merkezindeki Dnipro'da bugün, Rus saldırısının ardından kullanılamaz hale gelen apartmanın enkazından bir çocuğun cesedi çıkarıldı. Rusya'nın son aylardaki en şiddetli füze saldırısı olarak kabul edilen bu saldırıda ölü sayısı 44'e yükseldi.

Onlarca insan ise hala kayıp. Yerel yetkililere göre saldırılarda 79 kişi yaralandı ve 39 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

Şarku’l Avsat haberine göre: Rus işgalinin başlamasından yaklaşık 11 ay sonra Kiev, Batılı muharebe tanklarından oluşan modern bir filonun satın alınmasının, kuvvetlerine 2023'te Rus kuvvetlerini topraklarından kovmak için ihtiyaç duydukları ateş gücünü sağlayacağını düşünüyor.

Avrupa'daki orduların bel kemiği olan Alman yapımı Leopard muharebe tankları, Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu büyük tank kuvvetini sağlamak için tek makul seçenek olarak görülüyor. Ancak Berlin bu konuda henüz bir karar verebilmiş değil.

Batılı müttefiklerin Cuma günü Almanya'daki bir ABD hava üssünde Ukrayna'daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geleceği ifade edilirken, Berlin’e bu hafta tank yardımı için yoğun bir baskı uygulanacağı iddia edildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht dün (Pazartesi) istifa ederek Berlin'in ‘hızlı karar verebilen’ yeni bir Savunma Bakanı atamasının önünü açtı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck bugün Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, "Kişi, yani savunma bakanı açıklandığında, somut olarak karara bağlanan ilk konu budur" dedi.

Almanya, böyle bir hareketin gerilimi artırabileceğinden endişelendiğini söyleyerek tankları Kiev’e verme konusunda temkinli davranıyor. Pek çok müttefik, Rusya’nın komşusuna yönelik saldırısından geri adım atma belirtisi göstermediği için Almanya’nın bu endişesinin yersiz olduğunu söylüyor.

İngiltere, Ukrayna'ya bir dizi Challenger tankı sözü vererek bu konudaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Ancak sağlanacak tank sayısı Ukrayna için çok küçük bir rakam. M1 Abrams tankları ise Washington'da kullanım için uygun görülmemektedir, bunun nedeninin ise bu askeri araçların çok fazla yakıt tüketmesi olduğu ifade edildi.

Bu, Almanya'nın Soğuk Savaş sırasında binlerce ürettiği ve şimdi Avrupa'daki ordular tarafından konuşlandırılan Leopard tanklarını daha da uygun hale getiriyor. Polonya ve Finlandiya, Berlin kabul ederse bu tür tankları göndereceklerini açıkladılar.

Buna ek olarak, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace dün şunları söyledi:

“Artık her şey Alman hükümetinin kararlarına bağlı, sadece Almanların Leopard tanklarını sağlayıp sağlamayacağına değil, başkalarının bunu yapmasına izin verip vermeyeceğine bağlı. Alman meslektaşlarımı da buna davet ediyorum.”

Almanya'nın yeni savunma bakanının Perşembe günü ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'i, müttefiklerin Cuma günü Ukrayna'ya büyük yeni askeri destek taahhütlerinin beklendiği Ramstein Hava Üssü'ndeki toplantısı öncesinde ağırlaması bekleniyor.

Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'da ‘özel askeri operasyon’ olarak adlandırdığı askeri harekatı başlatmasından bu yana on binlerce kişi öldü ve milyonlarca kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ukrayna kuvvetleri, 2022'nin ikinci yarısında Rus kuvvetlerini geri püskürttü, ancak son iki ayda, her iki tarafın da sürekli saldırılarda ağır kayıplar vermesine rağmen, ön hatlardaki durum büyük ölçüde aynı kalmış durumda. Ukraynalı yetkililer, tankların çıkmazın kırılmasında önemli bir faktör olacağını söylüyor.

Bu arada, Ekim ayından bu yana Moskova, Ukrayna şehirlerini elektrik altyapısını hedef alan füze yağmuruna tuttu.

Bu saldırılarda Moskova, sivilleri kasten hedef aldığını reddediyor ve Dnipro'daki konut binasını vuran füzeyi ateşlemekten Ukrayna hava savunmasını sorumlu tutuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dün, Dnipro'ya yapılan saldırı ve Rusya'nın savaşta üstünlük elde etme girişimlerinin, Batı'nın silah tedariki konusunda ‘karar alma sürecini hızlandırma’ ihtiyacını vurguladığını söyledi.

Ukrayna'nın yardım istediği ülkelerden olan Almanya, 2024'e kadar Ukrayna'ya tank gönderilemeyeceğini açıklamıştı.