Ukrayna adeta çıldırdı! Rusya savaşı için ilgili şok karar: Esrar yasallaştı! Duyurdu, neler değişecek?

Rusya ile savaşın binlerce insanı travma sonrası stres bozukluğundan (TSSB) mustarip bırakmasının ardından Ukrayna parlamentosu geçtiğimiz Salı günü tıbbi esrar kullanımını yasallaştırılmasını onayladı. Pek çok kişi bu durumun ilaçla hafifletilebileceğine inanıyor.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal tarafından önerilen yeni yasa altı ay içinde yürürlüğe girecek ve aynı zamanda esrarın bilimsel ve endüstriyel amaçlarla kullanılmasına da izin verecek. Tıbbi esrarın yasallaştırılması, 450 sandalyeli mecliste 248 oyla kabul edildi.

Ukrayna'da tıbbi esrarın yasallaştırılmasıyla ilgili uzun süredir devam eden tartışmalar, tıbbi faydalarını destekleyenler ile ilacın sokaklarda giderek daha fazla bulunmasından korkanlar arasında birçok tartışmaya neden oldu.

Tartışma, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı geniş çaplı işgal etmesinden sonra yeni bir ivme kazandı. Rus kuvvetlerinin ülke genelindeki sivil hedefleri bombalamak için güçlü füzeler kullanmasının sonuçları yıkıcı oldu. Bunun birçok insanın huzursuzluk, stres ve endişe yaşamasına neden olduğuna inanılıyor.

Aynı zamanda, yeni mevzuat esrar üretimi ve dağıtımı üzerinde sıkı kontroller getiriyor. kibrispostasi'na göre: Uyuşturucu madde içeren herhangi bir ilacı almak doktordan reçete gerektirirken, haksız kullanımı hâlâ suç teşkil ediyor.

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