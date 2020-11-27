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Ekonomi UKOME’den okul servis ücretlerine düzenleme
Ekonomi

UKOME’den okul servis ücretlerine düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, servis ücretlerinde okulların durumuna göre yeni düzenleme yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 09:14:00 -
UKOME’den okul servis ücretlerine düzenleme

24 Eylül’de yapılan UKOME toplantısında yüzde 11,5’lik zam kabul edilmiş ve önümüzdeki aylarda esnaf ve vatandaşların karşı karşıya gelmemesi için tekrar bir düzenlemeye gidilebileceği belirtilmişti. Yeni düzenlemeye göre okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 75’i, 4 gün açık olması durumunda ise aylık ücret tarifesinin yüzde 90’ı olarak ücretlendirilmesi teklif edildi. Teklif, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Eylül ayındaki toplantıda ücretlere yüzde 11,5 zam yapılmış en kısa mesafe 271 TL olmuştu.

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