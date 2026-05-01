UKOME nisan ayı toplantısı gerçekleştirildi

UKOME Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda Antakya trafiğini rahatlatma ve güvenliğini artırma noktasında önemli gündem konularıyla beraber 26 madde görüşülerek karara bağlandı.

Kırıkhan’da Yeni Toplu Konutlara Ulaşım Hizmeti Artırılıyor

Toplantıda, Kırıkhan ilçesinde hizmet veren S.S. 133 No’lu Ceylanlı Koopratifi’nin kullanmakta olduğu güzergâh Karamağara, Kodallı ve Ilıkpınar mahallelerini kapsayacak şekilde düzenlenirken, S.S. 75 No’lu Şehir İçi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi’nin kullanmakta olduğu K101-K102-K106 numaralı hatların Kepir, Kurtlusoğuksu ve Atış Alanı TOKİ konutlarına hizmet verecek şekilde düzenlenmesi kararı alındı.

Antakya-İskenderun Yolunda Önemli Trafik Düzenlemeleri

Trafik yoğunluğundan kaynaklı meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, Dericiler Sitesi bölgesi ile Antakya şehir merkezi istikametinden gelerek Dericiler Sitesi (Volvo) Kavşağından sola dönüş ve U dönüşü yapmak isteyen sürücülerin, Dikmece Farklı Seviyeli Kavşak altındaki kavşaktan dönüş yapmalarının sağlanabilmesi için Dericiler Sitesi (Volvo) Kavşağında trafik düzenlemesi yapılması kararlaştırıldı.

Karaali Kavşağında trafik yoğunluğunun fazla olması ve kavşağın geometrik yapısı sebebiyle yaşanabilecek olası kazaları engellemek amacıyla Antakya şehir merkezi ile İskenderun istikametinden gelerek Karaali Kavşağından sola dönüş ve U dönüşü yapmak isteyen sürücülerin, Dikmece Farklı Seviyeli Kavşağı ile Büyükdalyan Farklı Seviyeli Kavşağı altındaki kavşaklardan dönüş yapmalarının sağlanabilmesi için trafik düzenlemesi yapılmasına karar verildi.

Narlıca-Altınözü Kavşağı ve Saray Caddesi Tek Yön Oldu

Narlıca-Altınözü Kavşağında meydana gelen trafik yoğunluklarının azaltılması ve olabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla geometrik düzenleme yapılması ve trafiğin tek yön olarak sağlanması kararlaştırıldı.

Antakya Hürriyet (Saray) Caddesinde, restorasyon, yapım ve onarım çalışmaları kapsamında şantiyeler arasında güvenli bölge oluşturmak amacıyla trafik akışının tek yön olarak düzenlenmesi uygun görüldü.