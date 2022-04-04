UKOME kararından sonra CHP'li İmamoğlu'ndan üstü kapalı 'toplu ulaşım' tehdidi!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşıma en az yüzde elli zam önerisinin UKOME toplantısında reddedilmesinden sonra, üstü kapalı tehditte bulunarak, "Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır." dedi.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB Ulaşım Dairesi Başkanı Utku Cihan, UKOME toplantısından önce ulaştırma esnafı ile bir araya gelerek, kontak kapatma tehdidinde bulunmuştu.
UKOME'de görüşülen toplu ulaşıma en az yüzde elli zam teklifi, bakanlık yetkililerinin oyları ile reddedildi.
Üstü kapalı tehdit!
UKOME'nin teklifi reddetmesinden sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımda aksaklık tehdidinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır.