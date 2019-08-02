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UİB’den temmuz ayında 2,9 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla temmuz ayında yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artışla 2,995 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

02 Ağustos 2019 Cuma 16:12
UİB’den temmuz ayında 2,9 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) aracılığıyla temmuz ayında yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,19 artışla 2,995 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.


UİB’in 2019 yılı Temmuz ayının ihracat rakamları açıklandı. Buna göre ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,19 oranında artış gösterirken,geriye dönük 12 aylık ihracat ise 31,826 milyar dolar oldu.


UİB’in Temmuz 2019 ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Mecliste kabul edilen 11. Kalkınma Planı’nda ihracata atfedilen önem ve geçtiğimiz günlerde TCMB Para Politikalar Kurulu’nun yapmış olduğu politika faiz indirimi gibi gelişmelerin ardından temmuz ayındaki ihracat rakamlarının da olumlu seyretmesi, önümüzdeki dönem adına önemli fırsatlar doğuracaktır” dedi.


Son dönemde ekonomi anlamında atılan adımların, ihracatın sürdürülebilirliği ve ekonominin büyümesine kaldığı yerden devam etmesi açısından iş dünyasına olumlu yansıyacağına dikkati çeken Çelik, “Rekabetçi, inovatif ve verimliliğe dayalı üretim anlayışının da yer aldığı 11. Kalkınma Planı’nda, sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir ihracatın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilmiştir. İhracatı artırmak için üretim fonksiyonumuzun içerisine, teknoloji, Ar-Ge, inovasyon ve tasarım gibi ürünlerin de mutlaka eklenmesi gerektiğini her platformda dile getirmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.


İhracatı arttırmaya yönelik strateji ve planların sürmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, “Ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olarak herne koşulda olursa olsun ihracatımızın niteliği ve niceliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızı bu anlayışla yılmadan sürdürüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.


OİB’in ihracatı 2,590 milyar dolar


Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,42artışla2,590 milyar dolarlık ihracata imza attı. OİB’in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 2,13 düşüş göstererek27,311 milyar dolar seviyesine ulaştı.


UTİB, temmuz ayında 98,7 milyon dolarlık ihracata imza attı


Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 1,38 düşüş yaşayarak 98,739 milyon dolarlık ihracata imza attı. Geriye dönük 12 aylık dönemde ise ihracatı yüzde 3,38 oranında azalan UTİB, 1,215 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ise, temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,02 oranında bir artışla 61,570 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geriye dönük 12 aylık ihracatını ise yüzde 8,17 artıran UHKİB, 662,1 milyon dolarlık ihracata imza atmış oldu.


Temmuz ihracatı 16,4 milyon dolar


Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla 2,24 artışla 16,4 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 1,11 artışla 167,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.


UYMSİB’den 13,6 milyon dolarlık ihracat


Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 13,6milyon dolarlık ihracat yapan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 128,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.


UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ’diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin ihracatı ise temmuz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,66 artışla 214,4 milyon dolar olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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