Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden transfer yorumu

Spor Toto Süper Lig'i lider götüren ve artık şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor 'un kaptanı Uğurcan Çakır, gösterdiği iyi performans ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ay-Yıldızlı forma ile uluslararası arenada da beğeni toplayan 26 yaşındaki kalecinin sezon sonu transfer olup, olmayacağı ise merak konusu.

Ağabeyi ve temsilcisi açıkladı

Çizdiği grafik ile Avrupa kulüplerinin ilgisini toplayan file bekçisinin ağabeyi ve temsilcisi Necdet Çakır, Radyospor'da yayınlanan Özgür Sancar ile Spor Kazanı programında merak edilen transfer konusu ve Uğurcan'ın kariyer planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hedeflerinden birine ulaşmış olacak"

Uğurcan Çakır'ın temsilcisi Necdet Çakır, yapılan kariyer planlaması hakkında şu ifadeleri kullandı: "Uğurcan, bu sene şampiyonluk gelirse eğer hedeflerinden birine ulaşmış olacak. Öncelikli hedefi Trabzonspor'da oynamaktı. Sonra kaptan oldu. Şimdi şampiyonluğa çok yakın."

"3 yıldır ligin en değerli oyuncusu"

Necdet Çakır, "Kariyer planlaması sadece transfer sezonu yaklaştığında yapılmıyor. Uğurcan 3 yıldır ligin en değerli oyuncusu. Uğurcan'ın sürekliliği sağlaması değerliydi. Bunu şampiyonlukla taçlandırırsa onun için en büyük ödül olacak'' dedi.

"Teklifler vardı, değerlendirmeye alındı"

Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında açıklama yapan Necdet Çakır, şu şekilde konuştu: "Teklifler vardı. Bunlar değerlendirmeye alındı. Trabzonspor'un istekleri doğrultusunda ve aynı zamanda Uğurcan'ın seveceği bir takım olması gerekiyor. Uğurcan'ın şampiyonluk dışında başka bir düşüncesi şu anlık yok. Ama ileride değerlendirmeye alacağız."

"Şu anda görüşmeler var"

"Şu anda Uğurcan için istenecek rakam piyasaya göre belli olacak. Şu fiyat, bu fiyat olarak değerlendirmek doğru olmaz. Transfer sezonu başladığında nasıl ilerleme kaydedilecek göreceğiz. Şu anda görüşmeler var. İlgisi olan ülkeler var. Resmi olan bir görüşme bize gelmedi. Kulübe de olduğunu düşünmüyorum."

"İlgilenenler arasında İspanya ve İngiltere var"

Uğurcan ile ilgilendiği bilinen Sevilla Kulübü ile ilgili Necdet Çakır, "Futbol piyasası pandemi nedeniyle gerilemişti. Fiyatlar aşağı doğru düştü. Etkilenen kulüpler oldu. Ben tabii ki Sevilla Sportif Direktörü ile görüşmem olmadı. Ama Uğurcan ile ilgilenenler arasında İspanya ve İngiltere bulunuyor." dedi.

"Premier Lig olursa güzel olur"

Sözlerine devam eden Çakır, şunları söyledi: "İngiltere Premier Lig, dünyanın en prestijli ligi. Orada oynamak tüm futbolcuların hayalidir. Premier Lig olursa güzel olur. Olmazsa da diğer ligler de yabana atılacak ligler değil."