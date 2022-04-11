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Spor Uğurcan Çakır'ın acı günü
Spor

Uğurcan Çakır'ın acı günü

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 14:42:00 -
Uğurcan Çakır'ın acı günü

A Milli Takım ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, son yolculuğuna uğurlandı. İskenderpaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çakır'ın cenazesi Trabzon'un Yomra İlçesi Ocak Köyü'nde toprağa verildi.

Hüseyin Çakır'ın cenazesine Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Uğurcan Çakır'ın takım arkadaşları Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

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