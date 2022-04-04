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Spor Uğurcan Çakır'a İspanyol kancası!
Spor

Uğurcan Çakır'a İspanyol kancası!

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır İspanya takımı Sevilla'nın gündemine girdi. Sevilla Futbol Direktörü Monchi, bu sezon başarılı performans gösteren milli file bekçiyi izlemesi için Trabzonspor-Beşiktaş derbisine yardımcısını gönderdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 16:01:00 -
Uğurcan Çakır'a İspanyol kancası!

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğa koşan Trabzonspor'da Uğurcan Çakır İspanya takımı Sevilla'nın gündemine girdi. Sevilla Futbol Direktörü Monchi, bu sezon başarılı performans gösteren milli file bekçiyi izlemesi için Trabzonspor-Beşiktaş derbisine yardımcısını gönderdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Sevilla Futbol Direktörü Monchi, kaleci Bono'nun Premier Lig'e transfer olması halinde hedefini Milli file bekçi Uğurcan Çakır olarak belirledi.

Monchi'nin yardımcılarından biri pazar günkü Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemek için Türkiye'ye geldi.

25 yaşındaki kaleci, bordo-mavililer şampiyonluk yolunda ilerlerken bu yolun en büyük mimarlarından birisi.

Trabzonspor ligde en az gol yiyen takım konumunda.

Milli kaleci bu sezon Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 24 gol yerken 10 maçta da kalesini gole kapattı.

Uğurcan Çakır'ın bu performansı Monchi tarafından dikkatle takip ediliyor. Eğer Bono takımdan ayrılırsa Uğurcan Sevilla için en büyük kaleci adaylarından.

Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla lider Trabzonspor 71 puanla zirvede yer aldı. Bordo-mavili takım, bu istatistiğiyle geçen sezon 40 haftada topladığı puanı yakalamış oldu. 

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