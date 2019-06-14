Uğur Soğutmanın web sitesi yenilendi

Uğur Şirketler Grubu’nun amiral gemisi Uğur Soğutma A.Ş.’nin resmi web sitesi www.ugur.com.tr yenilenen yüzü ve alt yapısıyla hizmete girdi. Sitede mobil işlemler de daha kolay gerçekleştirilip sayfalara ulaşım daha rahat olacak.

2015 yılı Altın Örümcek ödülü sahibi Uğur kurumsal site, yenilenen alt yapısı ve zengin teknik içeriği ile daha dinamik bir yapıya kavuştu. Günümüz yazılım dili ve kullanıcı dostu ara yüzü değişikliği ile ziyaretçilerin ihtiyaç duydukları ürünlere ve birçok konudaki zengin teknik bilgilere kolayca ulaşabilmesi sağlandı. Özellikle günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte internet erişiminde kullanım oranı yüksek olan tablet ve cep telefonları için yazılım ve tasarım dünyası mobile first stratejisiyle oluşturuldu. Mobil dünyanın yükselişte olduğunu göz ardı etmeyen Uğur Soğutma, mobil destekli güncel, dinamik ve sade yapısı ile kullanıcı dostu ara yüz oluşturarak mobil sitenin menü geçişleriyle birlikte, sayfalara erişim de artık çok daha hızlı.

Uğur Soğutma kurumsal web sitesi şirket çalışanlarının, iş ortaklarının ve tüketicilerin görüşleri doğrultusunda dijital pazarlama ve bilgi sistemleri ekipleri tarafından yürütülen titiz ve özverili çalışmalar sonucunda oluşturuldu. Mobile First stratejisiyle yüzde 100 mobil uyumlu hale getirilen sitede ürün görselleri ve ürün bilgileri iyileştirilerek günüz dünyasının popüler alışveriş tercihi olan e-ticaret özelliği de geliştirildi ve kullanıma sunuldu.

Uğur Soğutma pazarlama bölümü yetkilerinin yaptığı açıklamada: “Uğur Soğutma’nın sürekli kendini yenileme ve çağa ayak uydurarak daha iyi hizmet verme arzusunun bir örneği olan yeni kurumsal web sitesi, yıl içinde değişen tüketici davranışlarını yakından takip ederek, oluşan ihtiyaçlara paralel olarak güncellemelere ve geliştirmelere devam edecek.”