Uğur Şahin ve Özlem Türeci serveti ne kadar? BioNTech’in piyasa değeri ne kadar?

BioNTech, 2021 yılına ilişkin finansal verileri değerlendirerek hazırladığı listeyi kamuoyuna sundu. Pandeminin en başından beri Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci ile ismi özdeşleştirilen BioNTech’in verileriyle en zengin Türk de belli oldu.

2019 yılında 179,2 milyon Euro net zarar, 2020'de 15,2 milyon Euro net kâr açıklayan şirket, 2021'de tarihi bir başarıya imza atarak kârını 10,3 milyar Euro’ya yükseltti. Böylece şirket, bir yılda net kârını 676 kat artırmış oldu.

BioNTech kurucusu Uğur Şahin serveti ne kadar

BioNTech'in 2019'da 108,6 milyon Euro, 2020'de 482,3 milyon Euro olan toplam cirosu da 2021'de büyük artışla 19 milyar Euro’ya yükseldi. BioNTech'in 2022'de 2,4 milyar adet korona aşı siparişi aldığı ve buradan 13 ile 17 milyar Euro arasında gelir beklediği aktarıldı. Bloomberg verilerine göre, BioNTech'te yüzde 18'lik hissesi bulunan Uğur Şahin'in serveti de bugün itibarıyla 7,6 milyar dolar seviyesine çıkarak en zengin Türk oldu.

Prof. Uğur Şahin'in serveti, şirketin net kârını bir yılda 676 kat arttırmasıyla 7,6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Şahin, böylece en zengin Türk oldu. 500 ismin yer aldığı Bloomberg milyarderler endeksinde bulunan tek Türk olan Şahin, dünyanın en zenginleri sıralamasında da 323’üncü sırada yer alıyor.